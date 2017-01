Maseaza unghiile cu bicarbonat de sodiu. Vei fi uimita de rezultate

Bicarbonatul de sodiu este un ingredient minune care s-a dovedit a fi benefic atat in lupta cu raceala si grapa, cat si in lupta cu cancerul. Il poti folosi pentru o varietate larga de afectiuni cum ar fi: prevenirea diareei, aciditatii, ulcerului etc. Daca il folosesti pentru infrumusetare, tenul dau va fi fin si radiant.

Prin intermediul acestui articol iti vom explica cum il poti folosi pentru a scapa de fiecare afectiune in parte.

Remedii vechi:

– pentru febra musculara dupa un antrenament dur bea un pahar de apa cu bicarbonat de sodiu dizolvat

– pentru a inlatura ciuperca unghiei aplica bicarbonat de sodiu pe o perie de unghii si freaca-ti bine unghiile

– daca te mananca talpile, te dor si emana un miros neplacut amesteca 3 linguri de bicarbonat de sodiu, 1 lingurita de sare, ulei esential de menta intr-o cantitate mica de apa si inmoaie-ti picioarele in amestec timp de 20 de minute.

– pentru a-ti improspata respiratia, fa gargara cu bicarbonat de sodiu

– daca vrei sa iti albesti dintii ieftin si rapid aplica bicarbonat de sodiu pe periuta de dinti si periaza-ti dintii cu ea

– se descurca de minune cu acneea, pielea moarta si excesul de sebum. Iti poti prepara propriul scrub, amestecand o lingurita de bicarbonat de sodiu cu o lingurita de apa si maseaza-ti fata cu acest amestec.

ATENTIE

– copiilor cu varste sub 5 ani nu le este permis sa consume bicarbonat de sodiu

– nu este recomandat pentru femeile gravide

– nu amesteca bicarbonatul de sodiu cu alte pastile fara acordul doctorului

– mereu trebuie dizolvat inainte de utilizare

– tratamentele cu bicarbonat de sodiu nu trebuie sa depaseasca 2 saptamani