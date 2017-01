Exercitii fizice care te ajuta sa fii in forma in noul an

Oricat de sportiva ar fi firea ta, cu siguranta ai lasat-o mai moale cu exercitiile fizice in perioada Sarbatorilor. Ai gustat din toate bunatatile, n-ai facut miscare si acum se vede.

Iata ce exercitii fizice te vor ajuta sa reintri in forma in noul an. Daca faci aceste exercitii fizice, musculatura ta va fi tonifiata in numai patru saptamani. “Inarmeaza-te” cu doua gantere de 1,5-2 kilograme fiecare si executa doua-trei seturi a cate 15-20 de repetari. Odihneste-te 30 de secunde dupa fiecare set. Fa aceste miscari de doua-trei ori pe saptamana si nu-ti va parea rau.

Exercitii fizice pentru tonifierea bratelor

Pentru tonifierea umerilor si a tricepsilor trebuie sa faci urmatorul exercitiu: stai in picioare, cu picioarele departate la nivelul umerilor. Cu coatele indoite si lipite de corp, ganterele pozitionate la nivelul umerilor, cu palmele spre interior, apoi ridica-le deasupra capului, rasucind incheietura, astfel incat palmele sa fie spre exterior.

Atentie! Ganterele trebuie ridicate doar cu ajutorul mainilor, fara ca umerii sa contribuie la miscare si tine spatele drept.

Pentru tonifierea bicepsilor, porneste din aceeasi pozitie: picioarele departate la nivelul umerilor, cu ganterele pe langa corp si cu palmele spre interior.

Ridica incet ganterele pana cand palmele ajung la nivelul umerilor. Tine bicepsul incordat doua secunde apoi coboara gantera si repeta miscarea cu cealalta mana.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.