Dieta cu APA: Beneficiile fantastice ale lichidului minune. Scapa rapid de kilogramele in plus

Apa ajuta la detoxifierea organismului, insa aduce multe alte beneficii pentru sanatate. Cura cu apa este extrem de benefica atunci cand doriti sa pierdeti in greutatea.

Consumul ridicat de apa contribuie la arderea grasimilor si implicit, la slabire, deoarece accelereaza metabolismul. Cum se intampla acest lucru?

Apa ofera temporar senzatia de satietate, deoarece umple spatiul gastrointestinal, de aceea se recomanda in toate curele de slabire. Atunci cand este consumata in cantitati suficiente, previne depozitarea si acumularea grasimilor, precum si a reziduurilor in corp.

Beneficiile oferite de dieta cu apa

Este un fapt cunoscut ca apa aduce numeroase beneficii organismului in general si are o legatura puternica in toate interactiunile care au loc in corp. Iata cum favorizeaza apa sanatatea organismului:

– apa protejeaza corpul de aparitia ridurilor si il mentine hidratat;

– ajuta femeile cu menstruatie neregulata;

– dieta cu apa lupta impotriva problemelor cu kilogramele in plus si ajuta la eliminarea grasimilor;

-aceasta cura ajuta rinichii sa functioneze corect si previne aparitia pietrelor la rinichi;

– trateaza durerile de cap, circulatia sangelui si anemia;

– este buna in problemele de hiperaciditate, inflamarea membranei gastrice si constipatie;

– daca este posibil, pe toata durata in care tineti dieta cu apa, incercati sa consumati un tip de apa bogat in minerale, caci ofera un efect mai satios decat apa obisnuita;

– apa are 0 calorii, de aceea nu se depune.

Sfaturi utile privind dieta cu apa

• Este deosebit de important sa beti strict aceeasi cantitate in fiecare zi pana cand incheiati cura, altfel se va crea un dezechilibru in organism. Beti apa plata pe toata durata zilei, fara a socoti si alte lichide precum ceaiul, cafeaua, sucurile si alte bauturi usoare. Nu este indicat sa incetati sa beti cantitatea fixa de apa in momentul in care ati ajuns la greutatea dorita, deoarece corpul are nevoie de cate patru, pana la zece cani pe zi pentru a se mentine la kilogramele respective, potrivit dietesanatoase.ro.

• Pe perioada in care urmati dieta cu apa, sub nicio forma sa nu consumati alimente bogate in grasimi daunatoare sau cu multe calorii, ci trebuie sa mancati cu moderatie o varietate de legume si fructe.

• Contrar parerilor din popor, cercetatorii au dovedit ca apa rece (si nu cea calda!) ajuta la arderea mai rapida a grasimilor, deoarece corpul trebuie sa se ajusteze (isi ridica temperatura), iar aceasta reactie duce la accelerarea metabolismului, deoarece organismul primeste imbold pentru a elimina apa prin transpiratie sau urina. Insa, daca nu puteti consuma mereu apa rece, se recomanda sa beti apa tinuta la temperatura camerei.

• Sa nu va ingrijorati daca apare efectul de balonare. Exista cateva lucruri care cauzeaza retentia, inclusiv consumul mare al sarii, insa apa nu este unul dintre acestea.

• Nu este cazul nici sa beti apa intr-un mod excesiv, caci ar putea sa disolve prea mult cantitatile de sodiu si potasiu din organism (in acest caz, veti simti nevoia sa mancati sarat), incat sa afecteze functiile creierului, ale inimii si ale muschilor.

• Sa nu va impacientati nici daca rezultatele nu apar brusc. Orice cura sanatoasa are nevoie sa progreseze pas cu pas in vederea unui progres eficient, iar acesta este si cazul dietei cu apa.