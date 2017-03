Cele mai eficiente exercitii pentru a scapa de gusa

O dieta echilibrata si activitatea fizica te pot ajuta sa te mentii in forma. Regula se aplica si in cazul muschilor faciali care isi pierd fermitatea o data cu varsta.

Noi ti-am pregatit o lista cu exercitii care te vor ajuta sa readuci fermitate fetei.

1. Incalzeste-ti muschii

La fel ca inainte unui antrenament, trebuie sa iti incalzesti muschii.

Pentru a-i incalzi misca-ti barbia in fata si in spate, apoi intr-o parte si in alta. Toate miscarile trebuie efectuate incet. Repeta exercitiul de 8-10 ori.

2. Deschide gura si acopera-ti dintii de jos cu buza inferioara. Lasa capul in jos si inchide gura cand il ridici. Repeta de 5-7 ori.

3. Atinge-ti nasul

Scoate limba cat poti de mult si incearca sa iti atingi nasul cu varful limbii. Tine buzele relaxate. Repeta de 5 ori.

4. Fata perfect ovala

Daca vrei sa revii la infatisarea din tinerete si sa iti ridici pometii, executa urmatorul exercitiu: Misca-ti capul la stanga si scoate barbia la inaintare, incordand muschii gatului. Apoi misca-ti capul la dreapta si repeta aceeasi miscare. Repeta de 5 ori pe aceeasi parte.

5. “Pupa girafa”

Imagineaza-ti ca trebuie sa pupi o girafa (sau pe cineva foarte inalt).

Ridica capul si uita-te la tavan. Scoate barbia la inaintare si prefa-te ca ii dai un pupic cuiva. Mentine aceasta pozitie timp de 5-8 secunde. repeta de 5 ori.

6. Rexistenta

Pentru acest exercitiu trebuie sa formezi 2 pumni si sa ii pozitionezi direct sub barbie apoi scoate barbia la inaintare cat de mult poti. Cand simti ca nu mai poti sa inaintezi, mentine pozitia pentru 3 secunde, apoi relaxeaza-te. Repeta exercitiul de 5-7 ori.

7. Zambeste

Inclesteaza-ti dintii cu gura inchisa si incearca sa intinzi colturile gurii cat de mult poti. Acum impinge dintii cu limba, crescand forta. Daca simti tensiune in gusa inseamna ca efectuezi exercitiul corect. Mentine pozitia timp de 5 secunde, apoi relaxeaza-te 3 secunde. Repeta timp de 8 secunde.

8. Obraji umflati

Inhaleaza adanc pe gura si umple-o cu aer. Inchide gura si umflati obrajii. Apoi apasa cu palmele pe obraji pana cand simti tensiune in muschi. Mentine timp de 3-5 secunde, apoi relaxeaza-te. Repeta exercitiul timp de 5-6 minute.