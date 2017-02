Ce trebuie sa stii despre crampele menstruale

Dismenoreea este termenul folosit de medici pentru a descrie durerea din timpul menstruatiei. Suferinta fizica poate fi localizata in spatele inferior, abdomen sau picioare.

Pentru unele femei, durerea este atat de intensa incat nu se pot ocupa nici macar de activitatile zilnice, normale. 10% dintre fete absenteaza de la scoala in perioada menstruatie si se estimeaza ca 140 de milioane de ore de munca sunt pierdute anual din cauza crampelor. Western Science atribuie crampele fie autolimitarii de sine care dispar singure, fie unor afectiuni ascunse care au nevoie de interventii.

Cea mai intalnita cauza a dismenoreei este supraproductia de prostaglandina. Aceasta substanta este importanta pentru contractia normala a uterului in timpul travaliului si a nasterii. Insa atunci cand corpul o produce in exces apar crampele menstruale. Endometrioza (reprezinta cresterea anormala a celulelor endometriale – celulele care se desprind de peretii uterului in fiecare luna la menstruatie – in afara uterului) este o alta cauza a dismenoreei.

In Medicina Traditionala Chineza dismenoreea este descompusa in doua tipuri de baza: durerea in exces si deficienta in durere.

Sindromul excesiv

Dismenoreea este cauzata de stagnarea sangelui. Asa cum vanataile dor atunci cand le vezi, sangele stagnat poate genera suferinta fizica in interior. Pentru ca sangele sa circule liber, energia Qi trebuie ghidata. Asta inseamna ca orice opreste Qi poate avea ca rezultatul stagnarea sangelui. Frigul poate face sangele sa nu mai curga. Daca ai fost vreodata taiat si ai dorit sa opresti sangerarea, gheata te poate ajuta sa-ti indeplinesti obiectivul. Frigul interior poate avea acelasi efect asupra sangelul menstrual. O femeie care simte durerea in exces poate sa descopere ca suferinta din abdomen se poate intensifica in care in care apasa in zona respectiva. Caldura va usura durerea. In timpul sangerarilor menstruale, crampele vor fi mai dureroase pana cand cheagurile (sangele care stagneaza) sunt eliminate, iar apoi suferinta se va diminua.

Deficienta in durere

Dismenoreea este cauzata aici de lipsa sangelui, iar Qi priveaza uterul de nutrienti. Durerea este, de obicei, difuza si apare la finalul menstuatiei sau chiar dupa ce sangerarea s-a oprit. O femeie care se incadreaza in aceasta categorie se va simti mai bine cu putina presiune pe abdomenul sau. In cazul ei sangerarea menstruala va fi pala si usoara. S-ar putea simti ametita si slabita.

