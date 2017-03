Ce fructe au continut mare de zahar

Fructele sunt delicioase si trebuie sa faca parte din dieta noastra zilnica. Au un continut bogat de fibre, antioxidanti si alte fitonutrienti, fiind o sursa excelenta de energie.

Gratie acestor elementele, fructele ne fac sa ne simtim satui, iar zaharul se absoarbe in organism incet.

Unele fructe, insa, au un nivel mare de zahar. De exemplu, fructele uscate. Excesul de zahar in organism poate produce inflamatii, acumulare de kilograme in plus si multe altele.

Iata, in ordine inversa, care sunt fructele care au zahar.

Fructe cu un nivel scazut de zahar

– avocado

– lamaie si limeta

– rubarba

– zmeura

– mure

– merisoare

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.