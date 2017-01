Calcaie aspre, crapate si dureroase? Uita de ele! Iata cum poti scapa de aceast afectiune RAPID si IEFTIN

Calcaiele aspre, crapate si dureroase sunt o problema tot mai des intalnita in randul doamnelor si domnilor deopotriva. La televizor apar o multime de reclame care va promit vindecarea, insa de cele mai multe ori nu dau rezultate.

Cauzele principale ale craparii calcaielor sunt reprezentate de purtarea fecventa a incaltamintei neadecvate, mai ales in acest sezon, igiena incorecta si lipsa de vitamine si minerale. Ei bine, acum puteti trata aceasta afectiune cu usurinta, fara batai de cap si cheltuieli mari.

Prin urmare, daca va doriti calcaie ca de bebelus, va recomandam crema Bio Ballance.

Bio Ballance este cel mai eficient remediu impotriva calcaielor crapate. Aceasta netezeste, catifeleaza si hidrateaza in mod eficient pielea uscata, aspra si crapata a calcaielor, genunchilor, picioarelor, gleznelor, coatelor sau orice parte a corpului la care se produce uscarea si pigmentarea nedorita.

Folosirea regulata ajuta la reducerea aparitiei petelor inchise, maro nedorite de pe calcaie, glezne, genunchi si coate.

Pentru a va convinge de eficienta cremei Bio Ballance, va oferim cadou trei creme impotriva calcaielor crapate, prin tragere la sorti. Tot ce trebuie sa faceti este sa completati formularul de mai jos.

If you are human, leave this field blank.

Nume *

Prenume *

Localitate *

Email *