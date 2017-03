9 remedii naturale pentru dureri de spate

Din pacate, tot mai multe mame sufera de dureri de spate, fie acute, care apar brusc si-ti taie genunchii, fie jene, intepaturi sau dureri suportabile dar care tind sa se prelungeasca. Studiile arata ca din cauza ca bebelusii din ultimii ani sunt tot mai dezvoltati fizic si grei, proaspetele mame sunt categoria cea mai noua in care durerile de spate sunt o problema tot mai mare.

Orele lungi petrecute cu bebelusul in brate, zecile de dati cand il ridici in brate, zecile de ocazii cand te apleci sa-l pui sau sa-l iei din patut (si acum patuturile sunt tot mai aproape de podea, ceea ce adauga presiune asupra coloanei tale), toate acestea ajung sa-ti afecteze coloana, iar faptul ca cel mic devine tot mai greu tinde sa agraveze problema. Exista lucruri pe care le poti face ca sa previi problemele cu coloana, cum ar fi sa te apleci pe vine ca sa-l iei sau sa-l lasi jos, sa cobori marginea patutului ca sa-l asezi pe cel mic la culcare sau sa-l iei in brate, sa faci gimnastica pentru intarirea muschilor spatelui, sa-l plimbi cu caruciorul sau in spate, in rucsac sau pe umeri, sa te asezi pe covor, langa el, cand vrea sa va jucati, etc.

Insa daca ai ajuns deja in situatia de a avea dureri de spate, iata de la expertii Prevention.com cateva remedii usoare, ne-medicamentoase, care sa iti mai aline suferinta sau chiar sa ti-o alunge de tot.

1. Miscarea

Contrar ideii ca daca te doare spatele trebuie sa zaci in pat, un studiu facut de Universitatea din Texasa aratat ca pacientii care au facut miscare si-au revenit mult mai repede decat cei care nu s-au miscat din pat. Asadar, dupa o zi – doua de stat la orizontala (atat cat iti permite copilul) incepe sa faci exercitii cardio usoare, precum plimbatul, mersul pe bicicleta medicala sau inotul.

