6 alimente bogate in grasimi pe care trebuie sa le mananci

Grasimile sunt asociate cu multe probleme de sanatate. Statisticile spun ca 67% din populatie incearca sa aiba o dieta cu cat mai putine grasimi pentru a fi sanatosi. Contrar credintelor populare, grasimile sunt sanatoase. Nu sunt sanatosi, insa, carbohidratii rafinati, zaharurile.

In schimb, grasimile sanatoase ajuta vitaminele si antioxidantii solubili in grasimi sa fie absorbiti mai usor si sa ajunga mai repede in circuitul sangvin. Esti pregatit sa-ti schimbi dieta? Iata 6 grasimi sanatoase pe care ar trebui sa le consumi.

1. Oua

Ouale sunt o sursa sanatoasa de proteine. Desi oamenii prefera sa manance doar albusurile pentru ca au mai putine grasimi, galbenusurile sunt si ele bogate in nutrienti importanti.

Oul contine 5 grame de grasimi (numai 1,5 g sunt grasimi saturate). In plus, oul contine colina, un compus important din categoria vitaminelor B care regleaza functionarea creierului, a sistemului nervos si a sistemului cardiovascular.

2. Peste

Somon, macrou, hering, sardine, ton, toti acestia sunt pesti grasi, surse sanatoase de acizi grasi omega-3. Acestia confera numeroase beneficii organismului uman: reduc riscul instalarii unor afectiuni precum bolile de inima, depresia, dementa si artrita. Specialistii recomanda doua portii de peste pe saptamana. Pestele se poate consuma la cuptor, la gratar, fiert. Inima, creierul si incheieturile iti vor multimi daca vei consuma peste de doua ori pe saptamana.

