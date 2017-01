5 lucruri pe care sa NU le faci cand te doare spatele

Durerea de spate este blestemul vietii moderne. Milioane de oameni se confrunta in fiecare an cu ea si cei mai multi dintre oameni au experimentat-o cel putin o data in viata.

Durerea de spate poate fi greu de vindecat, iar daca te confrunti cu ea nu mai face urmatoarele lucruri:

Nu ridica greutati mari

Daca ridici greutati cand faci sport, la munca sau dintr-un orice alt motiv, ia in calcul sa renunti s-o mai faci pentru o perioada. Timp de o saptamana, nu ridica sau cara nimic ce cantareste mai mult de 2,2 kg. Permite-i spatelui sa se relaxeze si sa se vindece putin.

Nu evita exercitiile fizice

Ridicatul greutatilor iese din discutie insa poti face putin sport. Te-ai putea plimba sau chiar alerga daca poti tolera asta.

