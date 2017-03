Reteta de guacamole: Cum sa prepari avocado delicios pentru familia ta

Avocado, ceapa, rosiile, usturoiul – toate sunt legume mai greu acceptate de catre copii.

Mai jos va propunem o reteta de guacamole care a fost acceptata cu multa usurinta in randul picilor mosfturosi si care contine o cantitate uriasa de vitamine si antioxidanti, un capital mai mult decat pretios pentru buna noastra prietena, sanatatea.

In plus, este postul Pastelui, iar reteta este ideala pentru o masa de post. Apoi o alta calitate a ei este aceea ca ajuta mult la detoxifierea de primavara, pe care ne-o dorim cu totii si care e mai mult decat necesara, dupa o perioada in care am consumat multa, poate prea multa proteina luata din tot felul de carnuri aromate.

Pentru guacamole aveti nevoie de:

– 3 avocado coapte. Un avocado copt este acel avocado pe care, atunci cand il apesi, degetul se infunda usor in coaja (nu exagerat de mult!)

– 2 rosii mari coapte romanesti, insa, cum nu e sezonul lor, o caserola mica de rosii cherry coapte si dulci poate inlocui cu relative succes variant de rosie romaneasca.

– 2 cepe mici romanesti

