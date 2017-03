Viata sexuala: 4 cai sa alungi plictiseala in dormitor

Toti iubesc sexul, insa dupa o anumita perioada de timp, in viata sexuala poate interveni plictiseala si totul intra intr-o rutina din care ai impresia ca nu poti iesi. Si atunci te gandesti la ce ai putea sa faci sa dinamizezi un pic, viata sexuala.

Daca ai incercat toate pozitiile la care te-ai putut gandi, iata alte cateva modalitati prin care viata voastra de cuplu sa capete putina culoare si sa alungati plictiseala din dormitor.

Schimba ritmul si viata sexuala se poate imbunatati

Viteza este un factorul foarte important in jocul dragostei, iar daca stii nu doar cum sa slabesti ritmul, ci si cand s-o faci, cu siguranta veti experimenta senzatii noi. Incepe lent si pe masaura ce trece timpul mareste ritmul. In plus, urmareste reactiile partenerei, iar daca aceasta iti cere sa pastrezi un anumit tempo, fa-o pentru o anumita perioada dupa care schimba din nou. Depinde de tine sa determini care este ritmul pe care il prefera sotia ta si sa-l schimbi in mod constant pentru a o surprinde.

