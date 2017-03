Urmareste-i limbajul trupului: 10 semne ca o femeie e interesata de tine

Poti usor mintit, insa limbajul trupului poate fi un barometru al adevarului. Cine stapaneste tainele decodificarii limbajului trupului stie foarte limpede ce are celalalt in minte.

In dragoste, mai ales, limbajul trupului este foarte important.

Iata 10 semne ca o femeie este interesata de tine:

1. Zambeste

Creierul are abilitatea de a recunoaste un zambet fals de unul spontan. Asa ca iti vei da seama imediat cand zambeste si rade spontan la ceva ce ai spus. Asta inseamna ca se bucura de acel moment si in plus, ai toate sansele sa fii indragit atunci cand esti vesel si zambaret decat atunci cand esti furios, nu?.

2. Contact fizic

Atingeri nevinovate pe brat, pe umar sunt un semn ca este isi doreste o apropiere fizica. Prin aceasta iti arata ca este disponibila si doritoare.

