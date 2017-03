Unele dintre cele mai surprinzatoare lucruri despre sex le afli din sondaje. O cercetare la care au participat 500 de persoane din New York ( Statele Unite) a relevat o multime de informatii interesante. Cate dintre informatiile relevate de un sondaj despre sex pot fi folosite, ramane la latitudinea fiecarei persoane in parte.

Unii prefera sa faca amor in taxi

Intr-un sondaj de opinie despre sex, 46% dintre respondenti au marturisit ca au facut dragoste pe bancheta din spate a unui taxi. In vreme ce 9% dintre participantii la studiu au spus ca s-au iubit intr-o toaleta publica. 31% au povestit cum au facut amor intr-o masina si 18% au recunoscut ca au facut sex intr-un parc. „Am mers direct in toaleta unui restaurant am facut dragoste si apoi am plecat. Nici macar n-am comandat o bautura ceva”, a povestit pentru New York Post o femeie in varsta de 29 de ani.

Altora le place sa fie legati in timp ce fac sex

69% dintre respondenti au spus ca au fost legati, plesniti sau au practicat forme mai violente de sex. Altii 15% au recunoscut ca n-au inca experiente de acest gen, insa n-ar avea nimic de obiectat in cazul in care li s-ar propune asa ceva.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

http://sfatulparintilor.ro/problemesex/sfaturi-sex/sondaj-sex-despre-sex-fantezii-sexuale-locuri-pentru-sex/