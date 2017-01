Poti oare fi prieten cu o femeie, sa imparti din cand in cand patul cu ea si emotional sentimentele dintre voi sa ramana la stadiul de prietenie?

Si, daca alegi sa intri intr-o asemenea relatie, stii oare ce ai de castigat si ce ai de pierdut? In onorea filmului „Prieteni cu beneficii”, specialistii de la glo.msm au dezvaluit la ce trebuie sa te astepti cand esti intr-o relatie ca aceasta.

Iata atat argumentele pro cat si cele contra unei prietenii cu beneficii:

1. Pro: Este usor

Va cunoasteti deja, iesiti de multe ori impreuna, hormonii tropaie in voi si niciunul dintre voi nu are pe cineva special si … cu totii avem nevoi. In niciun moment nu va prefaceti ca exista dragoste intre voi, o relatie sau o intimitate „reala”. Sunt doar doi prieteni care, ocazional, isi dau hainele jos si fac nebunii.

2. Contra: Este prea usor

Indiferent ca esti prea lenes/a sa iesi la o intalnire sau iti este teama sa nu fi ranit, scenariul ar putea fi un reazam pentru tine. In general, o astfel de relatie functioneaza cand nu-ti prea pasa de el/ea. Relatiile normale se bazeaza pe a oferi, dar prietenia cu beneficii implica mai mult a primi decat a oferi..

