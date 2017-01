Impotenta este o afectiune care poate sa distruga viata unui barbat, din toate punctele de vedere. Majoritatea barbatilor se confrunta cu probleme erectile pe parcursul vietii, insa acestea nu sunt neaparat de natura grava.

Insa, impotenta la barbati, in cazul in care se manifesta, poate fi o lovitura puternica pentru masculi.

Impotenta. Ce trebuie sa stii

Impotenta se manifesta prin inabilitatea de a avea erectie suficient de mult timp sau lipsa totala a erectiei. Totodata, imposibilitatea de a ejacula este un alt semn de impotenta.

Lipsa apetitului sexual in totaliate sau ejacularea precoce, fie dificultatea de a ajunge la orgasm, sunt si ele semne ale impotentei.

Unul dintre factorii cruciali care pot cauza impotenta este stresul, indiferent de varsta. Astfel, impotenta se poate manifesta si in cazul barbatilor tineri, nu numai in cazul celor trecuti de o anumita varsta.

Impotenta. Boli care o pot cauza

Unele boli pot cauza impotenta, fiind vorba de boli cronice. Aceste boli sunt fie afectiuni cardiovasculare sau probleme aleprostatei. Oboseala cronica, sedentarismul, alimentatia grasa fumatul si consumul excesiv de alcool sunt alti factori care pot duce la impotenta.

In cazul aparitiei impotentei, este crucial sa vizitati medicul. Fiecare caz de impotenta este tratat individual, in functie de cauzele impotentei. Insa, pentru a nu ajunge in astfel de situatii, este indicata o alimentatie sanatoasa, mult sport, odihna indeajuns, si moderatie in consumul de alcool.