Efectele alcoolului sunt, cel putin la o prima vedere, benefice. Utilizarea bauturilor alcoolice pentru stimularea libidoului se foloseste din cele mai vechi timpuri, chiar si azi se considera ca printre efectele alcoolului se numara si sporirea chefului de sex.

Ovidiu a spus in celebra sa poezie Ars Amatoria, ca betia este urata, insa sa te prefaci ca esti beat te poate ajuta sa fii iertat din cauza manierelor proaste sau a unei performante sexuale slabe. Inclusiv Shakespeare a vorbit despre efectele alcoolului asupra sexului: provoaca dorinta insa scade performanta.

Iata ce ar trebui sa stii despre efectele alcoolului asupra sexului:

Efectele alcoolului # 1: Declanseaza dorinta

Alcoolul in cantitati moderate reduce anxietatea si dezinhibeaza. Prin urmare, un pahar sau doua de alcool ii va ajuta pe barbati sa-si depaseasca timiditatea si sa abordeze femeile. Mai ales in cazul barbatilor carora le este teama de respingere, alcoolul poate fi un aliat de nadejde. Insa, mai ales in cazul bauturilor, mai mult nu inseamna deloc mai bun. Dimpotriva, daca un pahar ofera curaj, 3-4 creeaza premisele pentru un esec total.

Efectele alcoolului # 2: Reduce timiditatea in pat

O usoara schimbare a starii emotionale datorata unui pahar de alcool este de ajuns pentru a scapata de nervozitate, ceea ce duce la exprimarea fara inhibitii a sexualitatii. Un pahar sau doua de bauturi poate dobori bariere peste care in mod normal nu se poate trece. Insa subliniem: doar o cantitate moderata de alcool face ca sexul sa fie mai interesant.

