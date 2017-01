De ce dor despartirile? Afla adevaratele motive

Iubirea pentru perechea noastra se intipareste profund in fiinta noastra, sub forma de amintiri, in ceea ce specialistii numesc memorie fiziologica, prin cele cinci simturi, in special prin vaz si atingeri.

In momentul in care repetam zilnic unele actiuni, cateodata de mai multe ori pe zi, se realizeaza conexiuni neuronale foarte puternice, iar stratul de mielina intareste comportamentul si acel ritual pana la un nivel foarte puternic, impregnandu-l in subconstient.

Atunci cand survine o despartire, crede psihologul Alexandru Plesea, tot bagajul emotional inmagazinat este foarte greu de dislocat, iar suferinta resimtita va veni pe plan fiziologic. Persoana in cauza isi va reaminti, prin acele conexiuni neuronale, de ceea ce facea impreuna cu persoana iubita, iar in acel moment va resimti frustrarea si dorul puternic.

“Oricat de spirituali ne-am considera, corpul nostru secreta hormoni, creierul nostru trimite corpului “electricitate”, in urma careia se produc reactii chimice la unele socuri mai puternice. Toata durerea noastra cauzata de despartirea de persoana iubita are explicatii stiintifice. Acele mici impulsuri ale creierului sunt reactii ale amintirilor inmagazinate in memoria noastra fiziologica. In decursul unei relatii, adunam in acea cutiuta mica, emotii puternice, prin orice privire pe care o aruncam persoanei iubite, prin orice atingere, prin orice sarut.

Cand s-a produs ruptura cuplului, mintea noastra va elibera amintiri din memoria fiziologica, iar toate impulsurile trimise corpului vor fi dureroase, iar durerea principala se va resimti cel mai puternic la nivelul pieptului, acolo unde se petrec cele mai multe reactii chimice din corp”, afirma psihologul Alexandru Plesea, cunoscut opiniei publice drept “Antrenorul Mintii”.

