Cum sa-ti dai seama daca e bun la pat

Nu exista femeie care sa nu se intrebe cat de bun la pat este barbatul pe care tocmai l-a cunoscut. Este extrem de sexy si imaginatia oricarei femei o ia razna atunci cand il vede pentru prima data. Isi inchipuie deja o serie intreaga de scene fierbinti cu el intre cearsafuri… Iata care sunt semnele care dezvaluie daca tipul sexy pe care ai pus ochii este si bun de ceva in pat?!

1. Este un adevarat “gentleman”

In dragoste, ca si in sex, in general, exista anumite gesturi mici care conteaza enorm si care fac diferenta, pana la urma. Iti deschide usa, galant, iti tine scaunul cand te asezi la masa, te suna peste zi sa te intrebe cum iti merge, isi manifesta interesul fata de un proiect important cu care te confrunti la job? Daca da toate aceste semne inca de la bun inceput, mai mult ca sigur ca va fi un gentleman si cu luminile stinse, in pat.

2. Stie cum sa te atinga

Tipii care vor doar sa “marcheze” la poarta si atat, sunt foarte “zgarciti” cu atingerile. Un amant bun, insa, va sti sa fie senzual atat in dormitor, cat si in afara lui. Un barbat care iti atinge usor mana in timpul mesei sau care te atinge usor pe spate, ori care te tine de mana cand mergeti prin parc, sa fii sigura ca va sti cum sa te atinga si in momentele intime.

