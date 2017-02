Cum recunosti personalitatea tipului cu care iesi, in functie de cum te saruta

Nu mereu ne dam seama din prima de ce fel de personalitate are tipul cu care ne hotaram sa iesim.

De aceea, site-ul Sheknows.com ne ofera anumite indicii pe care le putem obtine in functie de stilul in care barbatul in cauza saruta.

1.Tipul rechin

O femeie proaspat divortata a intalnit la un moment dat un tip care i-a aratat tot interesul si au inceput sa iasa impreuna. Desi nu circulau legende prea incantatoare despre individul in cauza, cunoscut fiind faptul ca nu a avut un comportament prea frumos cu fosta lui sotie, ea si-a propus sa-i dea o sansa, totusi. Totul a capatat sens si contur cand s-a ajuns la sarut. Tipul rechin saruta foarte agresiv, mai mult musca, iar senzatiile oferite erau foarte neplacute. Dupa sarut, el i-a propus sa mearga mai departe. Din fericire, femeia s-a trezit la timp si l-a refuzat, dandu-si seama ca un tip care saruta atat de agresiv tot timpul, avea sa fie agresiv si in comportament.

2. Tipul dezordonat

Dupa intalnirea cu tipul rechin, aceeasi femeie care relateaza experientele a intalnit un alt individ cu care s-a decis sa iasa. Era o noapte frumoasa, vinul din pahare era minunat si, la un moment dat, au inceput sa se sarute. Initial, senzatia n-a fost deloc deranjanta, insa ulterior, usor usor, o data ce saruturile avansau, deodata individul a inceput sa faca un zgomot in timpul sarutului, asa cum… fac purceii cand mananca cu pofta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.