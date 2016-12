Ce vorbe murdare vor sa auda in pat barbatii ca sa se simta zei sexuali

Cuvintele “murdare” rostite intre asternuturi sunt un factor teribil de excitant pentru barbati. Pana una alta, orice reprezentant al sexului tare isi doreste o femeie cel putin dezinvolta, daca chiar usor perversa, in pat.

“O doamna pe strada, o gospodina in bucatarie si o c*rva in pat”, cam asa arata definitia femeii ideale pentru barbati. Dar daca multe femei stiu cum sa se comporte in societate pentru a fi respectate, stiu sa gateasca, nu toate sunt maestre ale sexului intre asternuturi.

Indiferent cate miscari ai invata, cat efort ai depune, multe dintre partidele de sex duc lipsa de ceva: de cuvintele murdare rostite de femeie. Acestea sunt foarte excitante pentru barbat. Insa multe femei considera ca suna stupid, jenant si aiurea sa vorbeasca murdar intre asternuturi, fara sa constientizeze ca – in timpul partidei de sex – cand pasiunea este la maximum, cand trupurile se rotesc impreuna in dansul sexualitatii, nimic nu mai este “stupid, jenant si aiurea”. Nici macar rostirea vorbelor murdare.

Ba dimpotriva! Unul dintre secretele mentinerii un barbat alaturi de tine, ca femeie, este sa se simta un zeu intre asternuturi, sa se simta dorit in permanenta de partenera, iar vorbele murdare rostite sunt o cale ideala pentru a-l face sa se simta un maestru in pat.

Dar cum poate o femeie care nu a vorbit murdar pana in prezent, care chiar si in viata de zi cu zi nu foloseste cuvinte “indecente” sa le rosteasca in pat?

In primul rand, trebuie sa-si dea seama de motivele pentru care nu poate face acest lucru. Este vorba de rusine? Este vorba de educatie? Este vorba de nesiguranta? Ei bine, orice cauza poate fi demontat.

Rusine? De ce? Atata timp cat el este partenerul tau de cuplu, orice este este permis atata timp cat amandoi sunteti de acord. Te stie si pe dinafara, si pe dinauntru, la propriu si la figurat. Rusinea trebuie sa dispara.

Educatie? Ce cauta educatie intr-o partida de sex? Este firesc sa nu rostesti cuvantul “p*la” intr-o sedinta de serviciu sau la masa cu familia, dar intr-o partida de sex totul este permis, cu atat mai mult cuvintele considerate “indecente” in societate.

Nesiguranta? Daca o femeie este nesigura pe sine, intre asternuturi, inseamna ca are o problema de fond cu ea insasi si cu increderea in sine. Insa, atata timp cat partenerul ei o doreste, o iubeste si se si manifesta in acest sens, inseamna ca ea nu are motive pentru a se simti nesigura pe ea si ca problema este doar in capul ei, ea nu exista in realitate.

Odata trecut momentul de retinere, poti incepe in a rosti cuvintele cu care te simti confortabila. Nu este nevoie sa recurgi din prima la expresii “hardcore”, predefinite, ci pur si simplu sa spui ceea ce nu te pune intr-o situatie incomoda. Inceputul poate consta si in “Ador cand iti simt bratele in jurul meu”, dar si in “Imi place sa-ti framant fundul cu palmele”.

Daca ti-ai pus in minte sa condimentezi viata sexuala de cuplu folosind vorbe murdare, cu siguranta te-ai intrebat lui ce i-ar placea sa auda. Ei bine, barbatii nu sunt foarte pretentiosi in materie de “dirty talk”. Ei sunt incantati de orice fel de “lauda” referitoare la performantele lor si la caracteristicilee lor sexuale. Asadar, vor aprecia si “Ma innebunesti cand te misti asa”, dar si “Doamne, ce p*la ai!”.

“Vreau sa-ti simt mainile peste tot”, “Intra in mine! Acum!”, “Sunt t*rfa ta!”, “N-ai fost cuminte! Sa vezi ce-ti fac!”, “Ador cand ma atingi… aici” (spui asta in timp ce ii iei mana si i-o pui in acea zona a trupului tau), “Da, da! Mai tare!”, “Ma scoti din minti!”, “Toata ziua am asteptat momentul asta!”, “Iti ador p*la/ gustul p*lii” – iata doar cateva dintre “cuvintele kinky” pe care le poate folosi o femeie intre asternuturi, incepand de la cele mai “cuminti” la cele mai “murdare”.

Insa, pentru a-l face sa se simta dorit cu adevarat, nu este nevoie ca te limitezi doar la partidele de sex. Fii spontana! Trimite-i un mesaj “murdar” in timpul zilei spunandu-i ce ai vrea sa-i faci sau sa-ti faca, spune-i in timpul cine ca-l doresti si ca nu mai ai rabdare pana mai tarziu sau lasa-i un bilet dimineata, inainte sa se trezeasca, laudandu-i performanta de azi-noapte.