Ce pareri au femeile despre penis, in functie de varsta

Sunt diferente majore intre cum reactioneaza o adolescenta de 16 ani la vederea unui penis si o femeie de 30.

Chiar daca nu se exprima verbal, prin mintea unei tinere sau a unei femei adulte trec tot felul de ganduri surprinzatoare in momentul in care zaresc, pentru prima data, barbatia partenerului.

La 15 ani

In majoritatea cazurilor, adolescentele de 15 ani nu zaresc penisul, ci mai degraba il simt pentru prima data prin pantalonii prietenului. Acesta este, de fapt, primul contact al unei femei in devenire cu barbatia masculina. Ce le trece prin gand? “Aoleu, e cam mare. E tare si se misca! Ce forma are… asa o fi? Stramb si cand nu este in pantaloni?!”

La 16 ani

Deja la aceasta varsta, multe adolescente au deja primul contact vizual cu un penis, care in unele cazuri de materializeaza si cu primul contact sexual. Care sunt gandurile ascunse ale unei tinere in acel moment? “Toata chestia aia trebuie sa intre in mine??? Daca ma doare! Ok… o sa iau aer in piept… trebuie sa ma relaxez. Inspira, expira, inspira, expira. Calmeaza-te! O sa fie okeeeeee. Ohhh! Drace! Aaaaaa!” Cateva minute mai tarziu: “Oke! Am facut-o si pe asta! Am scapat!”

La 17 ani

La aproximativ un an de la primul contact sexual, urmand cursul firesc in materie de sex, adolescenta incepe sa descopere si alte forme de sex, cum ar fi cel oral. Cand este prima data pusa in fata situatiei in care trebuie sa faca sex oral, gandurile unei tinere de 17 ani nu sunt echivalente cu cele ale unei femei mai in varsta. Ba dimpotriva! “Pot sa o fac! O pot lua in gura. Nu-i nicio problema. Da? O sa fie bine, o sa ma descurc. Dar daca il musc?!? Drace, Andreea a facut-o deja! Eu de ce nu as putea?! Stiu! Stiu! O sa inchid ochii! Dar de co*ie nu ma ating neam!”

La 18-19 ani

La aceasta varsta, tinerele deja incep sa vada diferentele intre penisurile barbatilor. “Opaaa! Asta arata si se simte diferit. Se pare ca sunt totusi diferite. E mai deschisa/inchisa la culoare. E mai dreapta/stramba decat cealalta. In fine, oricum n-o vad propriu-zis cand e in mine. Hai sa te incercam si pe tine!”

La 20-22 de ani

Aceasta perioada a vietii, pentru femei, este echivalenta cu aprinderea dorintei de mai mult. Incep sa experimenteze, dar de regula cu un partener relativ stabil. “Uuuuu! Ce fun e! Hai si asa! Hai si asa! Ahh, sa vezi tu ce-ti fac. Iti arat eu ce stiu sa fac cu gura! O sa le las fara aer!”

La 23-26 de ani

Pana la aceasta varsta, aproape toate tinerele au trecut printr-o relatie serioase in care s-au dedicat unui singur barbat. Insa, de multe ori, relatia nu se finalizeaza cu casatoria, ci cu durere si dezamagire. In acest punct, femeile isi dau seama de varsta pe care o au, de oportunitatile amoroase pe care le au si pe care nu merita sa le piarda. Motiv pentru care, incearca de toate! “Am vazut doar doua/trei penisul pana la varsta asta??? Este inadmisibil! Nu ma pot lega de unul singur. Trebuie sa incerca mai mult. Drace, este o varietate atat de mare! Trebuie incercate! Unul n-o sa-mi scape!”

La 27-28 de ani

Daca pana la varsta asta, femeia nu si-a gasit un partener stabil, deja ajunge sa fie zeflemita de penisuri. “Okeee… inca unul. Sper sa fie ceva de capul tau! Ohhh, nuuuu! Asa mic?! Si eu ce ar trebui sa fac cu el? Sa ma scobesc intre dinti?! Drace, nu gasesc si eu un barbat bine, din toate punctele de vedere!”

La 28-30 de ani

Cel mai probabil, in aceasta perioada, daca nu sunt deja casatorite, cel mai probabil au ganduri de maritis. In aceasta situatie se gasesc multe femei intre varsta de 28 si 30 de ani. Chiar daca isi doresc sa-si intemeieze o familie, sa se aseze la casele lor, invariabil isi pun intrebarea: “Deci… eu o sa te vad doar pe tine tot restul vietii? Nu zic nu, esti exact pe placul meu, imi place sa te rasfat pe toate planurile, dar asta esti! Cu tine se presupune ca trebuie sa ma multumesc tot tot tot restul vietii???”