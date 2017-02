Ce le sperie pe femei in pat

Corpul uman este construit pentru sex. Cu toate astea, insa, cateodata avem tendinta de a respinge complet aceasta latura fireasca pentru care am fost proiectati.

Este, oare, aceasta respingere ceva specific femeilor?! Oare asa se explica faptul ca “prima data” presupune mereu si un paharel consumat inainte, pentru mai mult curaj?

Sexul e ceva nemaipomenit, minunat, daca este trait alaturi de persoana iubita si este inteles si perceput la o varsta propice, la care putem pricepe cu adevarat ce ni se intampla. Insa poate deveni ciudat, respingator si ceva de nesuportat in cazuri speciale.

Daca te afli la inceputurile relatiei cu o femeie sau chiar in prima noapte de dragoste cu ea, ar trebui, totusi, sa ai in minte o lista a lucrurilor pe care e bine sa nu le incerci din prima.

“Nu vrem sa fii taticul nostru”

Poate doar in filme mai e valabila sintagma si situatia in sine. Altfel, nici o femeie nu si-ar dori ca cel cu care face sex sa joace rol de tata, sa foloseasca un limbaj freudian care s-o trateze ca pe o fetita in timp ce face sex cu ea pe podeaua din baie. Indiferent de tipul de femeie intalnit, nici una nu vrea sa-i amintesti de tatal ei in momentele de maxima intimitate.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.