Afla ce pozitie ii place, ca sa stii ce fel de om e

Sexul este ceva personal si spune multe despre persoana de langa tine. Indiferent ca prefera pozitia pe la spate sau fata in fata, pozitia pe care o alege dezvaluie cate ceva despre caracterul sau.

Arunca un ochi pe aceste pozitii si descopera ce spune pozitia sa favorita despre el/ea.

1. Pozitia sandwich

Cum este: fetele stau intinse pe burta cu fata pe perna, in timp ce barbatul se intinde pe partenera, tot cu fata in jos. De asemenea, barbatul trebuie sa se sprijine in brate pentru ca nu este nimic sexy in strivirea iubitei.

Ce spune: femeia iubeste relatia traditionala si este perfect confortabila cu intimitatea. Este o pozitie plina de iubire, partenera isi expune spatele, o zona foarte vulnerabila a corpului sau. Barbatul este protector si iubitor. Este loial, de incredere si deschis.

2. Pozitia pe la spate

Cum este: fata se sprijina in maini si in genunchi, in timp ce barbatul ingenuncheaza in spatele ei.

Ce spune: femeia este o persoana analitica care nu se da in vant dupa romantisme. Placerea este prioritatea ei, iar in grupul ei de prieteni este cunoscuta ca o femeie amuzanta pe care se poate mereu conta pentru a insenina atmosfera.

