8 greseli pe care le faci cand utilizezi prezervativul

Utilizarea prezervativului te protejeaza de eventualele sarcini nedorite, precum si de bolile cu transmitere sexuala. Nu intotdeauna insa, prezervativul se dovedeste a fi 100% sigur, mai ales daca nu ai grija si gresesti atunci cand il utilizezi.

Iata care sunt cele mai dese greseli pe care le faci atunci cand utilizezi prezervativul.

1. Nu verifici deteriorarile

Inainte de a pune prezervativul, ar trebui sa fii atent daca ambalajul este intact, daca prezinta sau nu intepaturi, taieturi, denivelari. Dupa ce ai pus prezervativul verifica sa nu fie rupt sau intepat.

2. Nu verifici valabilitatea

Te-ai uitat vreodata la data expirarii inscrisa pe prezervativ? Daca nu, ar trebui sa incepi sa o faci. Temenul de valabilitate pentru un prezervativ este de 5 ani, insa daca obisnuiesti sa-l tii in portofel sau in buzunarul de la spate, el se deterioreaza foarte repede si nu mai este la fel de eficace, chiar daca este in “garantie”.

