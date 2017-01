Nu tot timpul intr-o relatie lucrurile sunt numai lapte si miere. Sunt relatii care pur si simplu se destrama, fie din vina unuia sau ambilor parteneri.

Iata care sunt principalele 7 motive pentru care barbatii isi parasesc iubitele.

1. Nu au suficient spatiu

Acest spatiu este necesar ambilor parteneri, si barbati, si femei deopotriva. Sunt barbati carora le place din cand in cand sa se mai vada si cu prietenii lor, fara ca iubitele sa fie de fata (si viceversa este perfect valabila). Supararea apare in momentul in care iubitele considera aceste “iesiri” un fel de abandon si incep sa-si piarda increderea in parteneri. Se instaleaza gelozia si apar telefoanele “de control”. Aceasta atitudine din partea femeilor ii va indeparta pe barbati, care se vor simti iritati si incorsetati.

2. Incercarile de a-i schimba

Barbatii ar trebui acceptati asa cum sunt, cu bune si cu rele. Nu-ti convine de unul, cauta pe altcineva care sa ti se potriveasca. Incercarea de a transforma barbatul de langa tine in ceva la care tu visezi din copilarie se poate transforma intr-un esec stralucitor. In plus, oamenii ar trebui sa se schimbe pentru ei insisi, nu de dragul cuiva.

