7 intrebari rusinoase despre sex la care vrei sa afli raspuns

Trebuie sa o recunoastem, nu e foarte confortabil sa pui medicului, psihologului sau oricui altcuiva intrebari legate de sex. Cu toate acestea, vrei neaparat sa afli un raspuns avizat. Iata o serie de intrebari foarte des intalnite despre sex pe care iti este rusine sa le adresezi direct, la care au raspuns sexologii de la Sheknows.com.

1. Am observat niste umflaturi pe penisul iubitului eu. E normal sau trebuie sa ma ingrijorez?

Si la barbati, ca si la femei, pot aparea diverse umflaturi pe sau pe sub piele, cauzate de un exces de tesut. Aceste umflaturi pot fi, insa, si o reactie alergica la latex, haine sau detergent, dar si un semn de boala venerica. Indiferent care ar fi cauza, trebuie sa se prezinte la un control medical.

2. Imi place sa fac sex cu iubitul meu, dar are penisul cam mic. Cat de mult conteaza marimea?

Atat timp cat te satisface din punct de vedere sexual, marimea nu conteaza absolut deloc. De obicei, barbatii mai putin dotati isi dezvolta un arsenal intreg de tehnici menite sa isi duca misiunea la bun sfarsit. Daca vrei sa-l ajuti, incearca pozitiile tu deasupra sau culcata pe spate cu piciorele ridicate pe umerii lui. In acest fel este stimulat punctul G. In plus, daca el are o problema cu marimea penisului, incearca sa-i stimulezi egoul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.