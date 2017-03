7 expresii toxice pe care n-ar trebui sa ti le mai spui

Daca ai vorbi cu un prieten in felul in care vorbesti cu tine insuti, acea persoana ar mai continua sa fie prietenul tau? Depinde de ce ii spui!

Asa cum nu iti permiti sa vorbesti urat cu alte persoane, asa ar trebui sa ai grija si la modul in care vorbesti cu tine insuti. Cuvintele negative au un mare impact asupra increderii si respectului de sine. La finalul articolului vei gasi un experiment mai mult decat elocvent despre puterea cuvintelor.

Iata 7 expresii toxice la care ar trebui sa renunti:

1. Nu sunt suficient de bun

Abilitatea de a crede in fortele proprii este imperios necesara fericirii personale si profesionale. Cu totii ne ferim de esecuri, insa avem nevoie de curajul de a incerca. Si, chiar daca gresim, avem nevoie de forta de a incerca din nou. Michael Jordan spunea: “Am ratat peste 9000 de aruncari la cos in cariera mea. Am pierdut 300 de meciuri. De 26 de ori, mi s-a incredintat mingea pentru a da cosul castigator, insa am ratat. Am ratat, si am ratat, si am ratat de nenumarate ori. De aceea sunt castigator!”.

2. Este suficient sa fiu multumit

Provocarile ne fac viata mai frumoasa. Decat sa te multumesti cu putin, mai bine straduieste-te sa vrei si sa faci mai mult decat atat. Dezvoltarea personala trebuie sa fie adevaratul tel.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.