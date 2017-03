In jurul sexului sunt atat de multe povesti incat iti este greu sa stii care sunt adevarate si care sunt nascociri.

Dar sa stii lucrurile importante legate de sex este cea mai buna cale de a fi sigur ca faci amor mai bine si in siguranta.

Iata 6 lucruri pe care trebuie sa le stii despre sex si relatii.

Nu subestima niciodata puterea sarutului

Cu totii stim ca repetitia este mama invataturii: cu siguranta ca ea nu vrea sa-i „mozolesti” fata, insa un sarut bun, pasional poate pune lucrurile in miscare. De asemenea, muscaturile usoare ale buzelor (usoare nu pana la sange) sunt alegeri inteligente. Nu uita de gat si de sani pentru ca iti vor aduce puncte in plus (ai grija sa fii delicat in aceste zone sensibile).

Fii curat

Daca mirosi bine, vei fi mai atractiv. De fapt, spun femeile, nimic nu este mai sexy decat un barbat cu o apa de cologne buna. Tine minte, totusi, acest lucru nu inseamna ca ar trebui sa te imbaiezi in parfum.

