Odinioara sexul era un lucru simplu, daca nu luai in calcul testele de sarcina, bolile cu transmitere sexuala si sarcinile nedorite. Insa, pe masura ce viata a devenit mai complicata, libidoul a avut de suferit.

In vreme ce odata erai gata sa mergi in dormitor pentru o partida de sex, acum te confrunti cu tot felul de griji, emotionale fizice si psihice care iti scad dorinta de a face amor.

Iata cativa dintre cei mai mari dusmani ai libidoului:

1. 6 ore de somn

Incet, incet ne-am transformat intr-o natiune de oameni care sunt privati de somn. Iar lipsa somnului nu afecteaza doar modul in care care arata oamenii, le influenteaza negativ si sanatatea si abilitatea de a gestiona factorii de stres dar si dorinta sexuala.

Sforaitul

Sforaitul cronic nu doar ca ii intrerupe somnul celui in cauza insa si persoanei care doarme in imediata apropiere. Persoana care sufera de apnee, o afectiune care cauzeaza probleme cu respiratia in timpul noptii, are ca rezultat deprivarea cronica de somn, care afecteaza nu doar libidoul ci si cresterea apetitului, care se traduce prin acumularea de greutate.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.