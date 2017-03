Da, exista o serie de lucruri pe care barbatii se feresc sa le faca in fata partenerelor lor. Intr-o prima faza pot parea chestiuni banale sau aproape hilare, insa asta nu schimba cu nimic situatia: ei se feresc in continuare sa le faca de fata cu partenerele.

Sa vedem impreuna care este lista celor 5 lucruri misterioase, potrivit celor de la Uncoached.com.

1. Sa socializeze pe Facebook

Oricat ar parea de ciudat, navigarea pe Facebook este, in ultimul timp, motiv din ce in ce mai des de divort. Cand sotia e de fata, sotul nu se simte in largul lui, navigand pe Facebook. Mereu apar intrebari de genul: dar cine e persoana cu care vorbesti? Dar cand v-ati cunoscut? Cu ce ocazie? Ce-a fost intre voi etc etc.

