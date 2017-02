Era o vreme in care amandoi abia asteptati sa ajungeti in dormitor si sa va dati hainele jos. Acum, acele vremuri sunt de mult apuse.

Iar daca suferi de sindromul “Nu am chef in aceasta seara” (libido scazut), specialistii in relatii de cuplu, spun ca nu esti un caz rar. Spre exemplu, numai in SUA peste 40 de milioane de femei se confrunta cu o dorinta sexuala scazuta.

Iata 5 dintre cele mai comune si surprinzatoare cauze pentru care libidoul tau a luat-o la vale si cum sa rezolvi situatia:

1. Dezordinea din dormitor

Cum arata acum dormitorul tau? Este patul nefacut? Hainele stau claie peste gramada, alaturi de carti, reviste si praf? Cercetari recente au descoperit ca exista o legatura intre un dormitor dezordonat si nefericire si depresie. Unii experti insa au mers mai departe sustinand ca harababura din dormitor poate fi cauza lipsei dorintei sexuale.

Dupa cum se stie, femeile sunt distrase de alte lucruri care interfereaza cu sexul. Iar dezordinea din dormitor poate creste aceasta distragere a atentiei de la sex. Harababura din dormitor le aminteste de lucrurile pe care nu le-au facut inca. Si atunci cum sa mai aiba chef de amor? Fa ordine si nu lasa nimic sa-ti distraga atentia de la sex.

