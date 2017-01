De fiecare data cand barbatii au crezut ca nu mai aveau ce sa afle despre femei, aparea ceva la care nu s-ar fi gandit niciodata.

Oamenii de stiinta nu inceteaza sa ne uimeasca cu descoperirile despre femei, in special cand este vorba de corpul lor si de reactiile acestuia.

In continuare vom prezenta 4 lucruri pe care nu le stiai despre femei .

Despre femeile care folosesc anticonceptionalele se spune ca sunt mai putin atractive

Se stie foarte bine ca anticonceptionalele previn sarcina prin inhibarea ovulatiei. Insa doctorii Alexandra Alvergne si Virpi Lummaa de la Universitatea Sheffield au descoperit un efect secundar al anticonceptionalelor: acestea reduc atractivitatea femeilor. Intre doua menstruatii nivelul hormonilor este fluctuant, chiar si mirosul natural al corpului se modifica. In timpul ovulatiei, aceste schimbari subtile cresc atractivitatea femei indicand fertilitatea. Desi este greu de crezut, barbatii intuiesc fertilitatea. Un studiu realizat de Universitatea din New Mexico a aratat ca dansatoarele din cluburile de noapte castiga mai multi bani atunci cand sunt in perioada ovulatiei. Mai exact, cand sunt la ovulatie castiga 70$ pe ora, 35$ cand sunt la menstruatie si 50$ pe ora cand acestea nu se afla nici la ovulatie, nici la menstruatie.

