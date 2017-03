13 metode prin care se pot castiga mai multi bani din videochat

Lucky Studio arata secretele marilor castiguri in videochat

- un interviu cu managerul Lucky Studio Iasi

Desi castigurile din videochat sunt mai mari decat la joburile normale, ele variaza mult. Conteaza experienta, aspectul fizic si felul de a socializa al fetelor cu admiratorii lor de pe internet. Pentru a intelege cat de mult variaza aceste castiguri si care sunt secretele succesului, i-am cerut parerea domnisoarei Claudia, administrator la Lucky Studio Iasi.

Reporter: Ce inseamna o zi buna in videochatul Lucky Studio?

Manager Lucky Studio: Pentru cele mai experimentate fete de la Lucky Studio, o zi cu castiguri bune poate sa aduca 8oo de lei. Asta inseamna ca ele isi pot convinge admiratorii de pe internet sa le plateasca un chat privat de aproximativ 2 ore. La 1,5 dolari/minut, faceti un calcul si vedeti cat inseamna asta. Trebuie sa spun ca o tura de lucru are 6 ore de munca si 50 de minute de pauza. La asta puteti adauga diverse bonusuri prevazute in contract, ceea ce inseamna ca banii se tot inmultesc.

Cum pot fi convinsi acei clienti sa intre in chat privat?

Asta tine de experienta, de felul in care se ingrijesc fetele si modul in care vorbesc pe chat. Evident, la toate acestea conteaza si cunoasterea cat mai buna a limbii engleze, de aceea Lucky Studio le ofera lectii gratis.

Ca sa intelegeti secretul succesului, fetele trebuie sa fie cat se poate de atente cu membrii de pe site-uri, fiindca ei sunt cei care au banii si aleg cu cine sa si-i cheltuiasca. Astfel, noi ne sfatuim modelele sa afle cat mai multe despre admiratori: varsta, job, daca sunt casatoriti sau nu, cine le sunt prietenii, ce job au si asa mai departe.

Parerea mea e ca, daca ele tin minte astfel de amanunte, acei barbati se simt bagati in seama, vad ca au pe cineva care sa-i inteleaga si sa le asculte problemele.

Cum ramane insa cu partea erotica a videochatului?

Erotismul are rolul sau, dar parerea mea este ca nu de aici se castiga cei mai multi bani. Un teasing, un striptease si un show erotic nu pot dura mai mult de 10 minute. 10 minute inseamna pentru modelul de videochat un castig de aproximativ 10 minute x 5,25 lei/ minut = 52,5 lei. Deci, pentru a obtine cat mai multi bani, fetele trebuie sa-si tina de vorba admiratorii, sa-i convinga sa vorbeasca despre viata lor, despre ce fac in fiecare zi. Asa trece timpul in avantajul modelelor si banii din privat se tot aduna.

Este surprinzator ca barbatii intra pe site-uri adulte mai mult ca sa vorbeasca

Asta este realitatea si fiecare poate sa isi dea singur seama de acest lucru. Ganditi-va ca sunt o multime de site-uri erotice gratuite. Daca ar dori sa vada numai femei goale, ar gasi acolo, fara sa plateasca niciun dolar. Cei ce intra pe videochat cauta insa o partenera cu care sa stea de vorba, sa discute despre lucrurile care ii preocupa pe ei. Iar daca fetele inteleg asta si se folosesc in plus de farmecul lor personal, atunci milioanele se aduna cu siguranta in portofelul lor.

Comentarii

Mika Luv

Trebuie doar sa le iei la fraieri banii. Parerea mea e ca asta e secretul. Adica ii iei cu vrajeala cu povesti si tot trece timpul. Eu ma dezbrac cat mai rar ca se plictisesc barbatii repede de femei goale. Daca ii duci cu zaharelul si le arati numai cate o bucatica de piele o iau fraierii razna )

Clauditza

Aia au bani si fetele au frumusetea. Daca barbatii sunt dispusi sa plateasca pentru schimbul asta trebuie sa fii tu fraiera sa nu le iei dolarii. Din cate am auzit trebuie sa stii mai bine engleza ca sa ii pacalesti cu vorbe si asta iti ia ceva timp. Abia dupa cateva luni de videochat cica poti sa te descurci bine cu limba straina.

Morning Dew

Parerea mea ca in Iasi se merita sa lucrezi in videochat daca nu ai alte variante bune. Decat sa fii secretara pe la nu stiu ce firma si sa iti puna patronul pana pe picior la birou mai bine jobul din chat. Engleza se invata ca toate vedem filme asa ca nu e problema mare. Eu sa fiu sanatoasa ca energie iti da cafelutza de la studio

Alina Mardare

Sunt foarte multi fraieri pe internet mai ales astia straini. AU o gramada de bani si nu stiu ce sa faca cu ei. Parerea mea e ca ar trebui toti sa fie ajutati sa.i cheltuiasca .:D Videochatul pentru asta e facut- sa le ajute pe fete sa le ia banii la straini. De Lucky Studio am auzit ca au vechime si e studio mare. Poate o sa incerc si eu cand incep facultatea.

Zuza Mica

La engleza nu prea eram tare la liceu ca nu mi.a placut. Dar am facut ceva franceza in scoala generala si cred ca m.as descurca. Am intrat pe formum la Lucky Studio si am inteles ca se poate si cu franceza. Chiar iti dau si lectii gratuite la fel ca la engleza. Parerea mea e ca trebuie incercat daca poti sa castigi banii astia, chiar daca ajungi sa faci 800 de lei in timp si in cazul in care arati bine.