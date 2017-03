E greu sa iti gasesti alesul. Daca te implici mereu in relatii sortite esecului e momentul sa te intrebi daca nu cumva este si vina ta. Inainte de a lua o hotarare, e timpul sa fii sincera cu tine. Chiar ai facut algerile inteligent?

Nu cumva alergi dupa tipul gresit de barbat? Nici doamnele care sunt deja casatorite si bicleaza alaturi de partenerul de viata in cercul aceluiasi tip de probleme de cuplu, n-ar trebui sa ocoleasca acest subiect. Poate daca-si vor da seama, astfel, ce tip de barbat au langa ele, le-ar fi mai usor sa-l aduca pe drumul cel bun sau macar sa se inteleaga mai bine cu el.

Iata o lista cu 10 tipuri pe care ar trebui sa le eviti.

1. Invatacelul

A avea o educatie si o cultura bine pusa la punct este important, mai ales daca vrei o cariera de succes si un viitor financiar stabil. E cazul insa sa te ingrijorezi daca barbatul tau se reorienteaza permanent si se inscrie mereu la diferite cursuri, scoli, academii. Asta denota o lipsa de hotarare si responsabilitate si arata ca este foarte schimbator.

2. Baiatul mamei

El are asteptari foarte mari de la tine, sa fii sigura de asta. Va compara orice faci cu felul in care ar fi facut mama lui. Poate parea dragalas si mamos, dar la un moment dat te vei satura. Ingrijoreaza-te daca vorbeste mereu cu ea la telefon si aduce vorba de ea in multe discutii. Viata lui se invarte in jurul ei si daca ii vei ocupa prea mult timp si mama va observa, vei intra in polemici cu ea. Fii sigura ca nu tu vei castiga.

Citeste continuarea pe Sfatulparintilor. ro.