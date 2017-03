Trenduri care vor domina acest sezon al modei

In fiecare sezon designerii de moda implementeaza noi trenduri: tenesi cu fusta, jachete supradimensionate si altele.

In acest articol am adunat cele mai bune trenduri ale acestui sezon pentru a te inspira.

Modelul floral: Este o buna modalitate de a intampina primavara

Picioare sexy: Ce poate fi mai sexi decat o spintecatura adanca la o rochie lunga? Stilistii propun outfiturile provocatoare din ce in ce mai des. Vedetele sunt din ce in ce mai indraznete in fiecare an, iar designerii tin pasul cu acestea.

Galben: Este una dintre cele mai la moda culori ale sezonului. Cea mai buna parte a acestui trend este versatilitatea. Uita-te atent in garderoba ta si gandeste-te ce fel de galben ti se va potrivi cel mai bine.

Multe volane: Volanele au fost mereu un simbol al elegantei feminine, oferind sarm fiecarei tinute.

Asimetria: Este unul dintre cele mai indraznete trenduri. Este o gura de aer binevenita de la formele conventionale, o oportunitatea de a fi tu insuti chiar si cu o interpretare clasica, o cale prin care poti avea lumea la picioare cu doar un simplu accesoriu.

Maneci largi: Acest trend ne incanta cel mai mult! Este excentric, dar totusi feminin.

Paiete si pietricele: Paietele stralucitoare intorc toate privirile. Insa trebuie sa alegi cu grija tinuta deoarece poate deveni un esec foarte usor. Cel mai bine este sa alegi o singura piesa din paiete.

Tinute metalice: Argintiul metalic este culoarea care da un aer futuristic imaginii tale.

Decolteu adanc: Stilistii declara ca un alt trend este reprezentat de un decolteu adanc.