Cum sa fii sexy in 2017! Renunta la machiaj! Vezi aici cum pot arata perfect fara make-up

Naturaletea a fost mereu apreciata. In ziua de azi fetele petrec atat de mult timp in fata oglinzii, folosind nenumarate produse de makeup pentru a obtine un aspect natural, dar care in acelasi timp le scoate in evidenta trasaturile. Insa urmand aceste reguli poti arata bine fara machiaj.

Ti-am pregatit o lista de reguli de urmat pentru a arata perfect naturala fara fond de ten, ruj sau alte produse cosmetice.

Asigura-te ca sprancenele tale sunt pensate perfect: Atunci cand nu porti machiaj, sprancenele sunt centrul atentiei. Penseaza-te tinand cont de forma fetei si asigura-te ca se potrivesc cu culoarea parului. Daca nu te-ai nascut cu sprancene groase si dese, aplica un amestec de ulei de ricin si vitamina A pe sprancene in fiecare zi. Dupa cateva saptamani vei observa o diferenta majora.

Accentueaza-ti ochii: Pentru a crea iluzia de ochi mari, poti sa folosesti clestele pentru gene, apoi sa aplici gel transparent pe ele. De asemenea poti apela la extensiile pentru gene.

Scapa de cearcanele de sub ochi. Incepe printr-o verificare a dietei. Cearcanele pot fi un rezultat al deficientei de fier sau vitamina B din corp (ficatul si carnea rosie sunt bogate in fier si vitamine. Foloseste creme cu efect de albire sau pe cele ce contin retinol. Compresele reci cu menta sau ceai verde sunt foarte utile.

Albeste-ti dintii: Un zambet stralucitor adauga 100 de puncte imaginii. Asigura-te ca nimic nu te impiedica sa arati bine. Foloseste pasta de dinti pentru albire, in special dupa ce bei cafea sau vin. Dar aminteste-ti sa nu o folosesti prea des deoarece poate dauna smaltului dentar. Daca dintii tai sunt gri sau galbeni in mod natural consulta dentistul pentru un tratament profesional.

Nu uita de buze: Hidratarea si exfolierea nu sunt importante doar pentru ten ci si pentru buze. Foloseste balsam de buze care poate fi inlocuit cu ulei de maslihne sau orice alt ulei natural. O data pe saptamana maseaza-ti buzele cu o periuta de dinti moale sau cu degetele (trebuie sa uzi periuta sau degetul si sa le iei zahar pe ele)

Ai grija de parul tau: O culoare stearsa sau o tunsoare prea veche pot sa dauneze aspectului tau. Alege coafuri simple si culori naturale, deoarece culorile stridente necesita mai mult machiaj. Tunde-ti varfurile despicate in mod regulat, foloseste produse cu protectie termica si nu exagera cu produsele de styling. Uleiul de cocos poate adauga stralucire parului. Te poate ajuta sa scapi de matreata, sa hidratezi parul uscat etc. Pentru a oferi stralucire parului tau il poti clati cu extract de plante infuzat.

Foloseste protectie solara: Razele ultraviolete favorizeaza aparitia prematura a ridurilor si a altor “bonusuri” ale imbatranirii. De asemenea poate fi o cauza a cancerului, persoanele cu piele alba fiind cel mai afectate. Majoritatea produselor cu SPF trebuie folosite pe tot parcursul anului, nu doar vara la plaja.

Concentreaza-te pe ingrijirea tenului: Dermatologicii considera ca nu este recomandat sa ne spalam pe fata mai mult de 2 ori pe zi.

Cel mai indicat este sa te speli pe fatainainte de culcare si dupa ce te trezesti. Dimineata poti folosi un lapte de curatare, lotiune sau un cub de gheata. Cel mai important este sa nu stresezi tenul prea mult prin frecare deoarece se poate irita.

De asemenea poti folosi masti faciale o data pe saptamana. Daca tenul tau nu este prea sensibil poti folosi scruburi faciale.

Dormi suficient: Somnul (cel putin 7-9 ore) este esential pentru a-ti pastra tenul curat. Nu te culca mai tarziu de ora 11 deoarece dupa ora 12, organismul produce unul dintre cei mai importanti hormoni pentru frumusete, melatonina. Incearca sa dormi pe spate pentru a preveni aparitia prematura a ridurilor.