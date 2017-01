7 greseli vestimentare care te imbatranesc

Sfaturile de genul „Nu ar trebui sa porti asta” venite din partea specialistilor in moda exista pentru un motiv: sa te ajute sa arati si sa te simti excelent imbracat cu stil insa, in acelasi timp, confortabil. Insa care sunt celelalte reguli care te ajuta sa pari mai batran/a decat esti in realitate.

1.Sutienul nepotrivit

Studiile spun ca 85% dintre femei poarta masura gresita la sutien. Atunci cand porti un sutien care ti se potriveste perfect, sanii se vor ridica si vor crea impresia de siluta zvelta. Daca nu esti sigura de masura ta, cere sfatul unui angajat al departamentului lenjerie.

2.Pantaloni trei sferturi evazati

Pantalonii trei sferturi pot fi foarte draguti si functionali, insa cu cat sunt croiti mai pe picior cu atat mai bine. In timp ce pantalonii lungi, evazati, sunt foarte sic, cei trei sferturi evazati taie linia piciorului si te fac sa pari o batranica.

