6 tendinte in moda pentru anul 2017

Daca vrei sa fii in pas cu moda, iata care sunt trendurile anului 2017, prezentate de revista Vogue.

Leggins pe sub rochie

Niciodata colantii n-au mai fost atat de utilizati. In 2017, ii poti folosi in orice combinatie. Puncte in plus daca iti pui o pereche roz si pantofi stiletto.

Sacouri supradimensionate

Revine moda sacourilor supradimensionate de la sfarsitul anilor ‘80 si inceputul anilor ’90. Daca le mai ai in sifonier, ar fi timpul sa le dai din nou viata.

