Tot mai multi parinti dau gresit copiilor medicamente de raceala. Afla consecintele

Copiii pot raci intre cinci si zece ori pe an, asa ca nu este de mirare ca adultii recurg deseori la medicamente pentru raceala si tuse pentru a trata simptomele celor mici. Un recent studiu realizat de Universitatea din Michigan arata ca parintii dau prea des copiilor medicamente pe care acestia nu ar trebui sa le consume.

Mai mult de 40% din parinti au declarat ca dau copiilor sub 4 ani medicamente care trateaza tusea, raceala, nasul sau au efect mixt, conform acestui studiu. 25% din parinti dau copiilor fara aviz medical decongestionant nazal.

Este stiut ca aceste medicamente ce trateaza raceala la copii nu se dau copiilor sub 2 ani din cauza faptului ca nu s-a dovedit cert ca nu au efecte secundare serioase ce le pot afecta sanatatea.

Din acest motiv, al atentionarilor incepute in 2008 de catre autoritati avizate in sanatatea copiilor din intreaga lume, acum majoritatea medicamentelor de raceala sunt interzise copiilor sub 4 ani iar acest lucru este scris, tocmai ca o masura suplimentara de precautie impotriva folosirii lor abuzive de catre parinti.

