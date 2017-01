Santajul si efectele lui la copii

O mamica ne intreaba: O colega de gradinita a santajat-o pe fetita mea spunandu-i sa-i dea jucaria, ca daca nu i-o da nu mai e prietena ei. Ce sa o invat sa faca pentru a nu mai ceda la santaj?

Tema santajului apare in multiple situatii, insa este mai vizibila si mai dureroasa atunci cand copiii nostri sunt santajati de catre altii. Insa cauzele sunt in alta parte! Santajul ascunde o vulnerabilitate emotionala, o teama, o lipsa de incredere.

Cand copilul se lasa santajat de catre ceilalti copii poate fi un semnal pentru adult ca undeva in educatia lui pot exista urmatoarele:

1. Chiar noi, adultii, ii santajam pe cei mici

Neincrederea ca cel mic poate sa treaca prin suferinta

De multe ori cand copiii sufera, parintii parca sufera mai tare si nu au incredere ca cel mic poate sa treaca prin durere si sa ii faca fata. De aceea de multe ori auzim replici precum: Daca nu mai plangi iti iau o jucarie, Daca nu mai plangi dupa mami te duc in parc, Ia uite, hai sa vedem ce ne da bunica.

Astfel copilul este santajat, cu intentiile cele mai bune, insa efectele pe viitor sunt altele:

– invata chiar de la dumneavoastra sa santajeze la randul sau

In familie exista cineva care santajeaza: daca dormi, iti dau ceva bun, daca nu mai plangi, mergem in parc. Astfel copilul este constrans si astfel vulnerabilizat sa faca ce isi doreste adultul. In acest fel pierde increderea in el.

– nu are ocazia sa invate cum sa se separe de lucruri, cum sa incheie.

A il proteja de suferinta atunci cand isi doreste o jucarie dar nu o poate obtine pentru ca este a altcuiva, nu il ajuta in realitate atat de mult. Sigur, puteti fi langa cel mic, sa ii oferiti suport: stiu ca ti-o doresti mult, dorinta ta este normala, vad ca iti place, si te inteleg ca suferi pentru ca nu o poti avea

