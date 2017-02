Riscuri la care e expus un copil ce nu doarme suficient

Somnul este important pentru toate categoriile de varsta, dar mai ales la copii. Este recunoscut faptul ca somnul este unul din factorii necesari pentru o crestere si dezvoltare normala a copilului, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic.

Pentru a putea acorda somnului importanta cuvenita, iti vom prezenta la ce riscuri este expus copilul cand doarme.

Simptome ca scolarul nu are parte de un somn suficient:

– invatarea si fixarea dificila a noilor informatii;

– probleme in concentrarea pe o perioada mai indelungata de timp;

– reactie greoaie in cazul unor timpi sau termene limita;

– dificultate in a lua decizii sau in a alege atunci cand i se dau mai multe variante;

– rezolvarea problemelor cu dificultate

