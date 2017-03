Nume de copii in 2017: influenta numelui asupra personalitatii

Cele mai populare nume de copii in 2017 oscileaza intre nume straine si nume traditional romaneste atat pentru fete, cat si pentru baieti.

Ce se poate in materie de nume de copii in 2017? Fie nume straine, fie nume traditional romanesti la fete si la baieti. Astfel, Emma si Sophia stau anul acesta cot la cot cu Ilinca si Miruna, in timp ce, in cazul baietilor, Liam si Noa concureaza cu Tudor, Mihail sau Rares.

Insa parintii care cauta nume mai deosebite pentru copiii lor, opteaza de regula pentru nume straine, precum Ariana, Ingrid, Serena, Alana, Alisa sau Alisia, Matiana la fete, sau Matius, Tiberius, Albert, Alfred sau Eusebiu la baieti.

NUME DE COPII IN 2017: DE CE ESTE DIFICILA ALEGEREA NUMELUI

Indiferent de optiuni, alegere numelui copilului este dificila. Parintii trebuie sa ia in calcul nu doar cum o sa-l strige cand este mic si adorabil, ci si cum o sa se integreze ca adolescent, ca adult in societate. Din acest motiv diminutivele sunt, spre exemplu, de evitat pentru ca scad din impozanta viitorului adult. Spre exemplu, intr-un fel suna “Daniel” cand te prezinti si total altceva transmite “Danut”.

