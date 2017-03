In ce cani beau bebelusii si copiii mici. Recomandarea specialistilor

In concordanta cu recomandarea OMS bebelusul va primi alte alimente lichide (in plus fata de lapte) in jurul varstei de 6 luni, dupa inceperea diversificarii alimentatiei.

Copilul trebuie incurajat sa bea dintr-o cana speciala pentru bebelusi cat mai devreme, in jurul varstei de 1 an pentru ca majoritatea lichidelor contin zahar (cu execeptia apei) si folosind tetina inseamna ca dintii bebelusului sunt in contact prelungit cu acesta, favorizand astfel aparitia cariilor dentare. Specialistii mai spun ca folosirea indelungata a biberonului sau a suzetei incetineste dezvoltarea limbajului.

Cand alaptam pana spre 9-12 luni, este mult mai simplu sa sarim peste intoducerea biberoanelor si sa trecem direct la cana. La aceasta varsta bebelusul avand coordonarea necesara de a bea direct din ea.

Daca vrem sa-l obisnuim mai repede cu laptele baut din canite, nu este o idea buna sa-i dam laptele in biberon iar apa sau ceaiul din cana pentru ca va refuza laptele din cana.

Cum alegem canile pentru bebelusi si copii mici

1. Cana de antrenament, potrivita varstei de 4-6 luni+

Un model cu capacitate mica, usor de manipulat, cana cu manere si picurator din silicon anticurgere.

2. Prima cana cu cioc din silicon de la 6-9 luni+, 12 luni+, 18 luni si 2 ani+, gasiti pe eumama.ro.