Educatie copii: 7 lucruri pentru care nu trebuie sa certi copiii

Ne iubim copiii, ne iubim copiii foarte mult. Mai ales in momentele cand pur si simplu ne scot din minti si nu mai stim ce sa facem pentru a imbunatati capitolul educatie copii.

Pentru asta insa, ar trebui sa tinem cu totii minte un singur lucru: cei mici nu gandesc asa cum ne asteptam noi. N-au cum. Creierul lor este inca in dezvoltare. “La copii, creierul limbic – cel responsabil pentru declansarea impulsului, a emotiilor, a placerii – este mult mai bine dezvoltat decat cortextul prefontal, responsabil cu gandirea, luarea deciziilor si anticiparea consecintelor”, explica Joseph Shrand, psihiatru si profesor la Facultatea de Medicina Harvard.

Iata 7 lucruri pe care copiii le fac deseori si care pe parinti, cel putin pe unii dintre ei, ii enerveaza la culme. Cunoscandu-le, poate va va fi mai usor sa reusiti in procesul de educatie al copiilor vostri.

Scapa din mana lucruri sau varsa ceva

De cate ori ati lasat un pahar cu apa sau cu lapte langa copil si l-ati atentionat ca e acolo si, totusi, l-a varsat? Sau i-a scapat din mana? Poate ati si tipat la el: “Ti-am zis de 100 de ori sa fii atent?!”.. . De ce n-ar trebui sa va mai enervati pentru astfel de situatii? “Copiii nu isi pot coordona miscarile. Creierul lor nu este pregatit inca pentru ca neuronii care activeaza abilitatile motorii nu sunt dezvoltati complet. Ganditi-va ca un bebelus sta in fund abia dupa 6 luni, merge de-a busilea la 9 luni, in picioare dupa 12 luni etc. E normal pentru un copil sa fie neindemanatic, sa fie incet in miscari. Aceste abilitati se vor dezvolta abia dupa 7 ani”, explica psihiatrul Tia Horner.

Egoismul si lipsa de empatie

Presupunand ca aveti doi copii. Cel mare, are in jur de 8 ani, cel mic 5-6. Cel mare se uita la ultimele doua bomboane pe care le are in mana si le baga pe amandoua in gura fara sa imparta cu fratele. Desigur veti spune despre cel mare ca e egoist, devreme ce – mai mare fiind – nu i-a dat si celui mic o bomboana. Dar oare lucrurile stau chiar asa? Se pare ca nu! “Sunt unii copii mai egoisti, iar altii mai putin egoisti. Insa nu e nimic permanent. Abia in anii de preadolescenta vor incepe sa se stabileasca mai bine legaturile interpersonale.

