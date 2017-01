Cum sa-ti faci copilul sa citeasca

Copiii pot ajunge sa-si doreasca sa citeasca. Trebuie gasita doar modalitatea prin care sa le deschizi pofta. Iti poti face copilul sa citeasca impartasindu-i dragostea ta pentru carti, tinand tot timpul carti la indemana sau citindu-i inainte de culcare.

Iata cateva trucuri care te pot ajuta sa-ti faci copilul sa citeasca.

Citeste cu voce tare

Tine-ti copilul in brate si citeste-i. S-ar putea sa-i citesti o poveste de multe ori, insa mai tarziu vei vedea foloasele. Copilul isi va aminti de apropierea dintre voi si de fiecare data cand va citi va simti caldura ta.

Citeste-i in continuare, chiar daca el stie sa citeasca. Nu doar ca va invata pronuntia corecta a unor cuvinte mai dificile, insa il vei ajuta si sa se relaxeze. In plus, va petrece timp de calitate cu tine.

Carti in serii

Cauta cartile care apar in serii, astfel incat sa astepte cu nerabdare urmatorul volum din cartea preferata. Hraneste-i “pofta” de citit cumparand carti scrise de acelasi autor.

