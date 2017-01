Cum-sa-fii-un-parinte-calm-si-sa-ai-un-copil-cuminte

Ca parinte nu este deloc usor. In mainile tale stau dezvoltarea si modelarea viitorului adult care acum este un simplu copil. Copilul tau. Cu siguranta ai mari asteptari de la el si ai vrea sa fie un om stabil, cu picioarele pe pamant, echilibrat si puternic.

Pana sa ajungi acolo insa, e un drum lung de parcurs. Un drum presarat cu nervi, frustrari, greseli si de o parte si de cealalta. Important este sa le constientizezi pe fiecare in parte si sa actionezi data viitoare cu mai mult tact. Si, indiferent ce se intampla sa-ti spui “Nu pot sa detin controlul asupra comportamentului, gandurilor si sentimentelor copilului meu, insa pot detine controlul asupra mea!”.

Parintii nu sunt responsabili de comportamentul copilului lor, insa cu totii vedem in copii oglinda noastra. Atunci cand copilul nu se comporta corespunzator, o luam ca pe un esec al nostru, ca parinti. Asa apar frustrarile, anxietatile si reactionam ca atare.

Citeste in paginile urmatoare cateva sfaturi care te vor ajuta sa-ti mentii calmul si sa-ti ajuti astfel copilul sa aiba un comportament adecvat, potrivit specialistilor de la EmpoweringParents.com.

Ai un raspuns si nu o reactie

Desi aparent inseamna cam acelasi lucru, cele doua notiuni sunt foarte diferite. A avea un raspuns inseamna sa-ti controlezi emotiile. Intre actiune si reactia ta sa existe un ragaz in care sa analizezi foarte bine situatia, sa o simti si sa oferi un raspuns in consecinta. Pana sa actionezi ai de ales, ai optiune pe care sa le iei pe baza gandirii logice. Reactia este o actiune la nervi, bazata pe impuls si nu pe ratiune. Asa ca, data viitoare cand copilul se tavaleste pe jos ca nu vrea sa faca ceva sau pentru ca nu vrei sa-i cumperi ceva, incearca sa nu faci o criza de nervi si sa actionezi ca un arc electric. Ci sa faci un pas inapoi (poti sa-ti pui castile pe urechi daca vrei) ca sa poti privi imaginea in ansablu. Ai de ales: sa ii ignori tipetele sau sa ii dai un ultimatum. Face X sau Y (ii dai si lui o optiune) sau urmeaza o consecinta.

