Cum alegi scaunul auto pentru copilul tau? Afla totul despre siguranta copilului tau

Masina a devenit parte din viata noastra de zi cu zi, iar atunci cand in ecuatie intra si un copil, masina devine cu adevarat indispensabila. Plecam in vacante, mergem la cumparaturi, ducem copiii la gradinita sau la scoala si apoi ne continuam drumul catre serviciu.

Calatoriile cu masina sunt un prilej de distractie pentru toata familia. Sunt momente in care ne punem la curent cu ce am mai facut in ultimul timp, cand putem canta impreuna sau jucam diferite jocuri. Pentru a ne putea bucura de calatoriile cu masina avem nevoie de siguranta iar cea a copiilor este primordiala, ei fiind mult mai vulnerabili decat un adult.

Legile actuale ii obliga pe parinti sa le asigure celor mici siguranta prin mijloace potrivite, adica scaunul auto, pana la varsta de 7 ani (136 cm). Insa nu este vorba de respectarea legilor, ci despre constientizarea pericolului la care ii expunem pe copii atunci cand alegem sa calatorim fara scaun auto. Intra pe eumama.ro pentru a afla cum trebuie sa alegi scaunul auto pentru copilul tau. Detalii AICI.