Cum afecteaza televizorul creierul copilului

Foarte multi parinti prefera sa isi lase copilul sa se uite la televizor ore in sir. Motivul pare de foarte multe ori de inteles: ai treaba prin casa si nu ai timp in momentul respectiv sa te joci cu cel mic, motiv pentru care ti-e mult mai usor sa il lasi in patut, uitandu-se linistit la televizor.

Specialistii considera ca, cu cat un copil se uita mai mult la televizor, cu atat mai tare ii este afectat creierul, in mod negativ. Tu probabil consideri ca, uitandu-se la televizor, copilul mai invata ceva si ca il linistetste sa auda constat voci in jurul sau, dar concluzia generala este ca privitul la televizor are efecte negative asupra inteligentei verbale a copilului in crestere.

In momentul in care copilul priveste la televizor, creierul lui nu realizeaza nicio actiune, nu este supus la niciun proces complex, ba mai mult, starea generala este de pasivitate. Acest moment va fi perceput de creier precum un moment de sistare a oricarei activitati de concentrare, de gandire. Creierul devine dependent, o data cu trecerea timpului, de acest moment. Cu toti observam acest lucru, atata la copii nostri, cat si la copii prietenilor sau cunostintelor – de multe ori ne aflam in situatia in care santajam copii sa isi faca curat in camera, sau sa isi faca temele, in schimbul catorva ore la televizor, deoarece stim ca vor accepta.

