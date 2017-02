Ce trebuie sa stii despre copiii indigo, copiii de cristal si copiii curcubeu

Copiii Curcubeu sunt intruchiparea divinitatii noastre, exemplul potentialului nostru divin. Copiii Curcubeu n-au mai fost niciodata pe aceasta planeta si apar langa Copiii de Cristal. Acesti copii n-au teama de nimeni si de nimic si vin cu scopul unic de a darui, pentru ca au atins deja un nivel spiritual inalt.

Copiii de Cristal ii remarci imediat. Au ochii mari si vezi intelepciunea dincolo de ochii lor. Ochii Copiilor de Cristal de hipnotizeaza intr-o secunda. “Prinsi” in ochii lor realizezi ca iti pot citi imediat sufletul. Acesti copii sunt multi. Ii vezi la orice pas. Sunt veseli, incantatori, iertatori. Aceasta generatie de copii, de 0-7 ani, este – la randul sau – unica si indreapta umanitatea acolo unde ar trebui sa fie – pe drumul cel bun.

Copiii Indigo sunt nascuti dupa anii ’70. Au cateva caracteristici comune cu Copiii de Cristal, sensibili si au un scop precis in viata. Diferenta este la temperament. Copiii Indigo au spirit razboinic, menirea lor este sa darame vechile credinte care nu mai sunt de folos. Ei vor darama guverne, sisteme educationale si legale care nu au integritate.

Adultii care se opun schimbarilor nu-i vor intelege pe Copiii Indigo care pot primi diverse diagnostice (ADD, ADHD). Multe dintre aceste probleme sunt tratate cu medicamente, iar Copiii Indigo isi pierd astfel sensibilitatile, darurile spirituale si energia razboinica.

In schimb, Copiii de Cristal sunt putin mai docili decat Copiii Indigo, desi si la ei pot aparea crize emotionale, din cand in cand. Copiii de Cristal sunt generatia care beneficiaza de pe urma “deschizatorilor de drumuri”. Copiii Indigo sunt in fata cu macetele, taind si doborand tot ce nu are integritate. Ii urmeaza Copiii de Cristal care vin sa “faca curat” pentru o lume mai sigura. Apoi apar neinfricatii Copiii Curcubeu, suflete pure si generoase care reusesc sa implineasca nevoile tuturor.

